Лукаку не сыграет с «Ромой», чтобы подготовиться к «Барселоне». Чалханоглу в строю

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вряд ли примет участие в матче следующего тура чемпионата Италии с «Ромой», сообщает Football Italia.
Как стало известно, бельгиец недавно вернулся к тренировкам, однако он по-прежнему работает по отдельному графику по сравнению с остальными футболистами. Лукаку планирует вернуться в основной состав итальянского клуба перед матчем Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который пройдёт 4 октября.
Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу восстановился от травмы и сегодня тренировался с обоймой. Ожидается, что тренерский штаб сможет рассчитывать на игрока в субботнем матче.
«Интер» встретится с «Ромой» 1 октября. В матче также не сможет сыграть хорват Марсело Брозович, получивший травму в игре за национальную команду.
- 28 сентября 2022
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