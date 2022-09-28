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«Арсенал» зимой вновь попытается подписать опорника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

«Арсенал» зимой вновь попытается подписать опорника «Астон Виллы» Дугласа Луиса
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Лондонский «Арсенал» снова попытается подписать бразильского опорного полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Как сообщает портал Fichajes, «канониры» вернутся к кандидатуре футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Этим летом руководство «Арсенала» дважды обращалось к «Астон Вилле» с желанием подписать футболиста, но оба раза предложение было отклонено. Сначала «канониры» предложили € 28 млн, а затем € 33,6 млн. Однако так просто оформить трансфер Луиса у «Арсенала» не получится даже при предложении, которое удовлетворит требования бирмингемцев, так как на игрока теперь претендуют «Челси» и «Барселона».

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в cеми матчах забил два гола. Всего в 118 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился семь раз и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

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