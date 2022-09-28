Педриньо — о покере в Кубке: слава богу, что господь помог сотворить мне этот подвиг

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) прокомментировал свой покер в ворота «Химок» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России (победа железнодорожников со счётом 5:0).
«Самый ли результативный матч в карьере? В 2020 году у меня был хет-трик в ворота «Атлетико Паранаэнсе», но четыре гола забил впервые в карьере. Я очень этому рад. Слава богу, что господь помог сотворить мне этот подвиг.
Мне сказали, что в истории «Локомотива» был игрок, который забивал четыре гола. Это было давно. Повторюсь, я очень рад, что забил сегодня и каким-то образом вошёл в историю «Локомотива». В российской истории никто не забивал столько? Ну тогда я ещё больше этому рад», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.
- 28 сентября 2022
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:18
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:38
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:00