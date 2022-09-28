Педриньо — о покере в Кубке: слава богу, что господь помог сотворить мне этот подвиг

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) прокомментировал свой покер в ворота «Химок» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России (победа железнодорожников со счётом 5:0).

«Самый ли результативный матч в карьере? В 2020 году у меня был хет-трик в ворота «Атлетико Паранаэнсе», но четыре гола забил впервые в карьере. Я очень этому рад. Слава богу, что господь помог сотворить мне этот подвиг.



Мне сказали, что в истории «Локомотива» был игрок, который забивал четыре гола. Это было давно. Повторюсь, я очень рад, что забил сегодня и каким-то образом вошёл в историю «Локомотива». В российской истории никто не забивал столько? Ну тогда я ещё больше этому рад», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.