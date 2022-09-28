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Педриньо: предпочёл бы не комментировать ситуацию в России. Знаю, что происходит конфликт

Педриньо: предпочёл бы не комментировать ситуацию в России. Знаю, что происходит конфликт
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Полузащитник «Локомотива» Педриньо отказался комментировать неспокойную обстановку вокруг государственной границы России.

«Я бы предпочёл не комментировать ситуацию в России. Знаю, что происходит такой конфликт. Мы не знаем, что будет в будущем. Не хотел бы что-то говорить по этому поводу», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Педриньо забил четыре мяча в ворота «Химок» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, став первым игроком за 18 лет, который смог оформить покер в этом турнире. Последним, кому удавалось подобное, был футболист «Зенита» Александр Кержаков (пять голов), однако было это в 2004 году.

Педриньо дважды отличился в первом тайме и столько же мячей положил во втором отрезке матча.

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