Педриньо объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Химки» с разгромным счётом

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) поделился мнением, почему московский клуб сумел разгромить «Химки» со счётом 5:0 в матче Фонбет Кубка России.

«У нас была серия негативных результатов. Мы никогда не опускали голову, продолжали работать. Все эти дни мы очень тяжело работали. Могу сказать, что в какой-то мере команда заслужила сегодня победу своей работой. Главный тренер очень квалифицированно и умно работает с ребятами, подсказывает. Во многих компонентах его подсказ помогает и улучшает игру. Мы сегодня как команда постарались точно воплотить игровой план в игру. Об отлаженности воплощения плана в игру нам уже говорил главный тренер, поэтому сегодня нам удалось коллективом максимально точно воплотить этот план. Могу сказать, что у нас очень квалифицированный подбор игроков, очень высококлассных. Мы сегодня более чем заслужили победу. Главное — не сойти с этой победной колеи и продолжать победную серию», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.