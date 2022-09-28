Защитник «Химок» Идову: не могу упрекнуть парней после поражения от «Локо» — все старались

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о поражении своей команды в матче группового этапа Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.
«Все и всё видели. Единственное, что не могу упрекнуть парней: все старались и отдавались. Обидно, что проделали хорошую работу. Идея, философия игры Спартака Артуровича ясна — просто надо её исполнять. Тут уже индивидуальные ошибки — надо их исправлять, делать выводы. Тренер нас хорошо подготовил под этот матч, хорошо тренировал.
Митрюха сегодня хорошо стоял, но пропустил пять: тоже за него вдвойне обидно. Такие матчи бывают. Главное — правильно сделать выводы и становиться лучше, и идти дальше», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 28 сентября 2022
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