Идову: друзья близких получили повестки. Кто-то из моих друзей уехал из России
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Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о случаях получения повесток из военкомата.
«Присылали ли повестки знакомым? Из тех, кого я лично знаю, плюс-минус нет. Друзья близких, которых я знаю, получили повестки. Кто-то из моих близких друзей уехал из России. Такая ситуация», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» уступили московскому «Локомотиву» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников. Нападающий «Локомотива» Педриньо оформил покер, а Антон Миранчук отдал три голевые передачи.
Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо». На протяжении девяти матчей клуб не одерживает побед.
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