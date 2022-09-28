Идову: друзья близких получили повестки. Кто-то из моих друзей уехал из России

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал о случаях получения повесток из военкомата.

«Присылали ли повестки знакомым? Из тех, кого я лично знаю, плюс-минус нет. Друзья близких, которых я знаю, получили повестки. Кто-то из моих близких друзей уехал из России. Такая ситуация», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» уступили московскому «Локомотиву» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников. Нападающий «Локомотива» Педриньо оформил покер, а Антон Миранчук отдал три голевые передачи.

Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо». На протяжении девяти матчей клуб не одерживает побед.