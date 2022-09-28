Денис Халилович: игры России и Боснии не будет. Пьянич — друг моего двоюродного брата

Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович высказался о проведении матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Мы договорились с Боснией, но затем Пьянич и Джеко отказались играть с Россией. Будет ли этот матч без них? Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич — друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они чётко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

На данный момент Денис Халилович является тренером словенской команды «Копер». За свою карьеру в качестве футболиста он успел поиграть в Нидерландах, Болгарии, России, Словении, Японии и Австрии.