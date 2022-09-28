Денис Халилович: игры России и Боснии не будет. Пьянич — друг моего двоюродного брата
Поделиться
Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович высказался о проведении матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
«Мы договорились с Боснией, но затем Пьянич и Джеко отказались играть с Россией. Будет ли этот матч без них? Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич — друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они чётко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».
На данный момент Денис Халилович является тренером словенской команды «Копер». За свою карьеру в качестве футболиста он успел поиграть в Нидерландах, Болгарии, России, Словении, Японии и Австрии.
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:18
-
21:17
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:38
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:00
Партнерский контент