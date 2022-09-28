Халилович — о повестках российским футболистам: в данной ситуации возможно всё
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Тренер словенского «Копера» Денис Халилович прокомментировал возможное получение повесток российскими футболистами.
«Могу ли представить, что под призыв попадут профессиональные футболисты? Тяжело что-то говорить об этом, но в данной ситуации возможно всё. Я надеюсь, что футболисты не получат повесток. Надеюсь, их вообще никто не получит. Надеюсь, что в ближайшее время всё изменится и ситуация нормализуется. Я лишь читаю новости, но не нахожусь в России, поэтому не могу знать, что происходит в действительности», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».
Ранее Денис Халилович высказался о проведении матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, заявив, что Миралем Пьянич — друг его двоюродного брата.
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