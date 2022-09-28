«Краснодар» одолел «Пари Нижний Новгород» в Кубке России, дважды забив после 85-й минуты

«Краснодар» переиграл «Пари Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 85-й минуте встречи счёт открыл колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба, а уже через две минуты преимущество упрочил нигериец Олакунле Олусегун.

«Краснодар» набрал семь очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы A. Вторым идёт московский «Локомотив» (пять очков). «Пари Нижний Новгород» — на третьей строчке с пятью баллами. Замыкают группу «Химки» (один балл).

На выходных также пройдёт 11-й тур Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 2 октября, «Пари НН» встретится с московским «Спартаком» у себя дома. На следующий день в Самаре пройдёт матч «Краснодара», который сыграет с «Крыльями Советов».