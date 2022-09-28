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Обляков прокомментировал своё состояние после травмы, полученной в игре с «Сочи»

Обляков прокомментировал своё состояние после травмы, полученной в игре с «Сочи»
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал своё состояние после полученной травмы в игре с «Сочи» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Со здоровьем всё нормально», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Обляков получил травму на 37-й минуте матча, после чего его заменил Никита Ермаков. В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели.

Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.

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