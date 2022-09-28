Тренер «Сочи» Точилин высказался о поражении от ЦСКА в Кубке России
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Тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение «барсов» в матче 3-го тура Кубка России с ЦСКА. Сочинцы потерпели поражение со счётом 1:2. В составе южан гол забил Владислав Сарвели, в стане армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов.
«Получилась хорошая кубковая игра. К сожалению, для нас она сложилась неудачно. Начинаем готовиться к следующей игре. У нас есть футболисты, которые получили травмы. Надеюсь, ничего серьёзного.
Нобоа – очень важный игрок в нашем построении игры. Он присоединился к нам чуть позже, надо снять с него немного нагрузку. У нас есть и другие футболисты в составе, им тоже нужна практика», – передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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