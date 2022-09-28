Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджевич: Россия — особенная страна в моей жизни. Возвращаться сюда — всегда интересно

Джорджевич: Россия — особенная страна в моей жизни. Возвращаться сюда — всегда интересно
Комментарии

Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что Россия для него особенная страна. В России черногорец выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив».

«Всегда красиво. Для меня Россия — это особенная страна в моей жизни и карьере. Возвращаться сюда — всегда интересно», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 23-й минуте матча Кубка России с «Сочи» полузащитник ЦСКА Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота.

На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом точно пробил по воротам Игоря Акинфеева.

ЦСКА — «Сочи». Бывший клуб Федотова проиграет в третий раз ЦСКА — «Сочи». Бывший клуб Федотова проиграет в третий раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022