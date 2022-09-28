«Даже в мини-футболе так не судят». Федотов — о работе арбитров в матче ЦСКА — «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение главного арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота армейцев за фол на Владиславе Сарвели.

«Надо отдать должное, что судьи разобрались в эпизоде. Мне кажется, в мини-футболе даже так не судят. Сражаться за мяч уже становится страшно», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.