Федотов: Щенников — важная единица в структуре ЦСКА. Нас не так много

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о Георгии Щенникове.



«Что касается Щенникова, Георгий набирает форму. Был серьёзный по времени период реабилитации. Нужно время, чтобы прийти в нужное состояние. Естественно, Щенников – важная единица в нашей структуре, нас не так много. Тем более травма Дивеева достаточно серьёзная и тоже требует продолжительного восстановления. Мы с нетерпением ждём. Георгий уже приступил к работе и находится в достаточно хороших кондициях», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Армейцы оказались сильнее «Сочи» со счётом 2:1.Победный мяч на 73-й минуте матча забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Футболист выиграл борьбу в воздухе и перенаправил мяч в дальний угол ворот Сослана Джанаева. Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.