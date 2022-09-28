Владимир Федотов высказался о характере травмы Бактиёра Зайнутдинова

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал травму Бактиёра Зайнутдинова. ЦСКА переиграл «Сочи» в Кубке России — 2:1.

«Зайнутдинов в Астане получил небольшое повреждение, место прикрепления какой-то мышцы. Он прилетел, съездил на плановый укол к врачу. Будем смотреть на сроки восстановления этой травмы», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.