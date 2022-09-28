Федотов: надеюсь, у Облякова ничего серьёзного — просто ушиб

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о характере травмы полузащитника Ивана Облякова.

«У Облякова было столкновение, удар по колену. Ничего серьёзного, надеюсь. Просто ушиб, который не позволил ему продолжить матч», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 23-й минуте матча Кубка России с «Сочи» полузащитник ЦСКА Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота.



На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом точно пробил по воротам Игоря Акинфеева.