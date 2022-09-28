Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Акинфеев сыграл в кубковом матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Игорь Акинфеев принял участие в матче третьего раунда Кубка России с «Сочи», который завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Акинфееву был нужен игровой тонус, это наше решение. Поэтому сегодня он наш номер один», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



На 23-й минуте матча Кубка России с «Сочи» полузащитник ЦСКА Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота.



На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом точно пробил по воротам Игоря Акинфеева.