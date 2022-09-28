Главный тренер ЦСКА Федотов ответил на вопрос о мобилизации
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о частичной мобилизации в России.
«Думаю, мы о мобилизации немного говорили с игроками. Наверное, тревожная, щекотливая ситуация, но нам помогали работа и тренировки, где мы эти проблемы оставляли за белой линией, выходя на наш зелёный прямоугольник. Этим и спасались: нашей работой и игрой», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее сообщалось, что профессиональных спортсменов, выступающих за клубы ЦСКА, будут мобилизовывать в последнюю очередь. Хоккеист столичного ЦСКА Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.
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