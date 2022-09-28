Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Рамирес объявил о завершении карьеры
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Бразильский полузащитник Рамирес опубликовал пост, в котором заявил о своём решении завершить карьеру.
«Я могу только поблагодарить бога за то, что предоставил мне шанс и привёл меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте.
Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства – с тех пор как я ещё ребёнком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за всё, футбол!» – написал футболист в социальных сетях.
В составе лондонского «Челси» Рамирес выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Английской лиги. За свою карьеру полузащитник успел поиграть в четырёх бразильских клубах, Китае и Португалии.
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