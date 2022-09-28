Сестра Роналду — о португальских болельщиках: они мелочные, бездушные и неблагодарные

Катя Авейру, сестра португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту своего брата после поражения национальной сборной от Испании в последнем туре Лиги наций УЕФА, после чего в сторону футболиста посыпался шквал критики от болельщиков и СМИ.
«Нынешние времена меня совсем не удивляют. Португальцы плюют в тарелку, из которой сами же и едят, так было всегда. Крайне необходимо протянуть руку тем, кто всегда помогал Португалии. Но болельщики могут быть только больными, мелочными, бездушными, глупыми… и вечно неблагодарными», — сказала Авейру на своей странице в социальных сетях.
В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб и сборную Роналду забил всего один мяч. Это случилось в матче с «Шерифом» в рамках 2-го тура Лиги Европы, когда португалец сумел реализовать 11-метровый удар.
Роналду разбили лицо в матче Лиги наций:
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