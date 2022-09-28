Адиев объяснил, как изменил сборную Казахстана. Команда выиграла группу в Лиге наций

Главный тренер Казахстана Магомед Адиев рассказал, за счёт чего преобразил национальную команду, благодаря чему после пяти месяцев работы на своей должности сборная сумела в рамках Лиги наций УЕФА выиграть свою группу и подняться в дивизион В.
«Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Я немного другого формата человек и тренер. Приходя в команду, я не ставлю задач занять какое-то место. Задача, которую я себе ставлю, — сделать конкурентоспособную команду, чтобы она могла противостоять любому сопернику и дома, и на выезде. При подписании контракта я руководителям всегда говорю: «Не знаю, приведёт ли моя работа к успеху, но стыдно вам за команду не будет». Это мой главный аргумент. Главное — делать свою работу профессионально и искренне, а потом смотреть, к чему это приведёт. Сейчас итогом стало первое место, и я счастлив. На протяжении своей тренерской карьеры я обычно боролся за выживание, какие бы команды ни были. Возможностей претендовать на большее, да и таких бюджетов, чтобы бороться за первое место, у меня не было. А тут представилась возможность — и я с первого раза выиграл группу. Я безумно рад.
Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашёл ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей. Парни поверили в нас, а мы постарались добавить им ментальности, потому что эти футболисты не отличаются от прежнего созыва — исключения есть, но костяк тот же. Мы просто дали им понимание, что они могут и что нет непреодолимых соперников на нашем пути», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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