Слуцкий ответил на вопрос, способен ли Кварацхелия стать одним из лучших игроков мира

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением, способен ли его бывший подопечный Хвича Кварацхелия, в данный момент выступающий за «Наполи», стать одним из лучших футболистов в мире.
«Способен ли он однажды оказаться в списке номинантов на «Золотой мяч»? Думаю, что да. У него [Кварацхелии] нет предела для развития. Он быстр, умён, техничен, может вести мяч с помощью любой ноги, что очень важно. Он может сыграть на любой позиции: в глубине поля, на позиции инсайда — он может делать всё. Он очень хорош физически, может быть эффективен в обороне. Он очень хорошо понимает футбол. И, что самое важное, он является огромным фанатом футбола», — сказал Слуцкий в интервью Фабрицио Романо.
Гол Кварацхелии в ворота Северной Македонии:
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