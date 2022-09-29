«Реал Мадрид», «Ювентус», «ПСЖ» и «Арсенал» вышли в групповой этап женской Лиги чемпионов

Определились очередные участники группового этапа женской Лиги чемпионов. После ответных матчей среды в эту стадию турнира прошли такие команды, как «Арсенал», «Бенфика», «Ювентус», «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Русенгорд», «Славия Прага», «Санкт-Пельтен», «Влазния» и «Цюрих».
Представленные 10 команд присоединятся к четырём победителям внутренних чемпионатов — «Лиону», «Вольфсбургу», «Челси» и «Барселоне». Ещё две путёвки в групповую стадию турнира определятся в четверг, 29 сентября, когда будут сыграны оставшиеся встречи квалификационного раунда.
В понедельник, 3 октября, будет проведена жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится в швейцарском городе Ньон. Действующим обладатель трофея является французский «Лион», который в финале обыграл «Барселону» со счётом 3:1.
Реакция английских фанатов на чудо-гол Алессии Руссо
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