Галактионов прокомментировал поражение в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в 3-м раунде группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:2).

«Есть итоговый результат, его надо принять. «Краснодар» – с победой. Но по содержанию, по качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева, мы старались играть в футбол. Были у нас хорошие моменты, были и ошибки, которые надо подкорректировать. Что касается пропущенных мячей, то в концовке молодым футболистам надо быть более прагматичными и не допускать таких ошибок, чтобы добиваться результата. Безусловно, более остро нужно действовать в завершающей стадии.

В концовке мы попытались заменами освежить игру. Сегодня у нас 19-летний Ярослав Михайлов провёл почти весь матч. Можно было и дотерпеть, но надо было понимать, кто на что способен. К тому же нас ждёт тяжёлая дорога, а уже в воскресенье – домашний матч со «Спартаком», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.