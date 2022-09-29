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Кассано — о Роналду и Месси: игра Криштиану не нравится, а Лео — как Марадона

Кассано — о Роналду и Месси: игра Криштиану не нравится, а Лео — как Марадона
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Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о соперничестве португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Я с уважением отношусь к Криштиану, но как игрок он мне не нравится. А Месси – как Марадона. Ему пришлось в 14 лет уехать из Аргентины и справляться с серьёзными физическими проблемами. Имейте это в виду, когда говорите о каких-то жертвах», –сказал Кассано в подкасте Muschio Selvaggio.

Кассано также подчеркнул, что Роналду уже сидит на скамейке в «Манчестер Юнайтед». Итальянец призывал нападающего остановиться, намекая на неспособность Криштиану конкурировать с другими игроками.

Ранее Антонио Кассано неоднократно комментировал игру португальца, заявляя, что он уважает Роналду, однако считает его «вечно вторым».

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