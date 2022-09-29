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Психолог рассказал, о чём говорил с Криштиану Роналду во время сеанса

Психолог рассказал, о чём говорил с Криштиану Роналду во время сеанса
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Психолог Джордан Петерсон рассказал о разговоре с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Он пригласил меня прийти и поговорить с ним. Несколько месяцев назад у него были проблемы в жизни, и его друг прислал ему несколько моих видео, и он сказал, что смотрел их. Затем он прочитал одну из моих книг и нашел её полезной. Он захотел поговорить. Я пришёл к нему домой, и мы проговорили около двух часов. Он показал мне всё своё оборудование для того, чтобы оставаться в первоклассном состоянии, мы говорили о его компаниях. В основном мы говорили о том, чего он хочет в будущем, и о некоторых препятствиях, перед которыми он стоит», — приводит слова Петерсона Sport Bible.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив один гол.

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