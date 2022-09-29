Каррагер назвал двух игроков, которые сделали «Арсенал» претендентом на титул

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о шансах лондонского «Арсенала» выиграть Премьер-лигу.
«Если вы смотрели матчи «Арсенала» в этом сезоне, то наверняка отметили, что команда несколько изменилась. Имею в виду, что они выглядят так, будто действительно могут претендовать на титул.
Я всегда был и остаюсь большим поклонником Микеля Артеты. Мне очень нравится, насколько это смелый тренер, и то, как он развивает молодых игроков. Так было и в прошлом сезоне. Сейчас все эти футболисты стали на год старше. А с подписанием Жезуса и Салиба «Арсенал» стал значительно сильнее. Я думаю, что с такой игрой они намного ближе к победе в АПЛ, чем всем может казаться», – приводит слова Каррагера talkSPORT.
«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, одержав шесть побед в семи матчах. Лондонцы на одно очко опережают «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
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