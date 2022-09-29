«Никогда нельзя списывать нас со счетов». Вратарь «Оренбурга» — о победе над «Динамо»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев прокомментировал успех в матче Кубка России с московским «Динамо». Уступая 0:2, хозяева сравняли счёт и выиграли в серии пенальти.



«Мне приснился сон, что мы выиграли и празднуем в раздевалке. Настрой был только на победу. Несмотря на то что приехало «Динамо». С любой командой, которая приезжает к нам, мы можем играть и любую побеждать. В нашей команде – настоящие мужчины, и мы это уже не раз подтверждали. И будем подтверждать. Поздравляю болельщиков!



На нашем стадионе шикарная атмосфера, плюс есть какая-то особенная аура. Никогда нельзя списывать нас со счетов – мы играем до конца. Бог сегодня нас вознаградил», – сказал Гошев в интервью клубной пресс-службе после матча.



В серии пенальти Гошев отразил четвёртый удар «Динамо», который исполнял Ярослав Гладышев. Пятым у москвичей бил Даниил Лесовой – над перекладиной.