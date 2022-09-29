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Федотов: хорошее знание «Сочи»? Легче не становится, прошёл уже серьёзный срок

Федотов: хорошее знание «Сочи»? Легче не становится, прошёл уже серьёзный срок
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Сочи» в матче Кубка России ответил на вопрос, помогло ли то, что он хорошо знает свою бывшую команду.

«Прошёл уже серьёзный срок. Да, практически все футболисты знакомы. Мы знаем их качества, но легче не становится. Команда играющая, с хорошими мастерами, функционально готова. Возможно, что знание предмета даёт какую-то пищу. Но не настолько, есть новые краски, которые добавляет тренерский штаб. Одинаковых взглядов на футбол не бывает, а в нюансах и мелочах как раз всё скрыто», – приводит слова Федотова с послематчевой пресс-конференции официальный сайт армейцев.

ЦСКА победил «Сочи» дома со счётом 2:1. На 23-й минуте Кучаев вывел армейцев вперёд, но на 52-й минуте Владислав Сарвели оформил ответный гол и восстановил равенство. Решающим в матче стал точный удар Фёдора Чалова на 73-й минуте.

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