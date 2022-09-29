Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается продлевать контрактное соглашение с парижанами, сообщает журналист Микель Блазкес в своём «твиттере».

Ранее Месси заявил, что окончательно адаптировался во Франции и снова получает удовольствие от футбола. При этом, сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможности возвращения аргентинского форварда в клуб.

Месси выступает за парижан с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

По итогам восьми проведённых туров в чемпионате Франции Месси забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.