Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ»
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается продлевать контрактное соглашение с парижанами, сообщает журналист Микель Блазкес в своём «твиттере».
Ранее Месси заявил, что окончательно адаптировался во Франции и снова получает удовольствие от футбола. При этом, сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможности возвращения аргентинского форварда в клуб.
Месси выступает за парижан с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны». Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
По итогам восьми проведённых туров в чемпионате Франции Месси забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В рамках Лиги чемпионов после двух встреч у аргентинца один гол и один результативный пас.
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