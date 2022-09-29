Андрес Иньеста оценил шансы Бразилии и Испании на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал национальную команду Бразилии одной из фаворитов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Бразилия всегда один из претендентов на победу. Я не думаю, что кто-то в мире футбола, говоря о Бразилии, не назвал бы его кандидатом на победу в чемпионате мира. Я считаю, что у них очень сильная команда. Я уверен, что они тоже будут в борьбе.
Сборная Испании? Мне очень нравится она, начиная с тренерского штаба, с Луисом Энрике в качестве тренера, а потом и со сборной. В сборной есть отличные молодые футболисты и есть люди с большим опытом, такие как Бускетс и Жорди Альба, которые могут сыграть очень важную роль. Чемпионат мира очень сложный, любая мелочь может изменить баланс, но я думаю, что у этой команды есть всё, что нужно, чтобы по-настоящему бороться за победу», — приводит слова Иньесты Ge.globo.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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