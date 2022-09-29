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В «Барселоне» рассказали о возможности возвращения Лионеля Месси в клуб

В «Барселоне» рассказали о возможности возвращения Лионеля Месси в клуб
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Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о возможности возвращения аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Это было бы возможно с финансовой точки зрения, если бы он вернулся, это было бы в качестве свободного агента. Но это решение, которое должно быть принято тренерским штабом и игроком. Я не могу принимать такие решения», — приводит слова Ромеу Goal.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провёл 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Контрактное соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 2023 года.

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