Арбитры Бундеслиги будут ещё строже наказывать вратарей во время пенальти

Судьи в первой и второй Бундеслигах Германии уже в ближайшее время станут ещё более строго оценивать действия голкиперов во время исполнения пенальти в их ворота. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного союза.



Правило 14, о котором дополнительно проинформированы все клубы двух ведущих немецких лиг, арбитры и ассистенты, гласит, что «вратарь должен оставаться на линии ворот между стойками лицом к игроку, выполняющему удар, не касаясь стойки ворот, перекладины или сетки до тех пор, пока по мячу не будет нанесен удар, и должен стоять хотя бы частью одной ноги на линии ворот, над ней или позади неё, когда выполняется пенальти».



Футбольный союз подчёркивает, что до сих пор существовал определённый диапазон допусков, который теперь полностью удалён из судейских рекомендаций. В сезоне-2021/22 он был применён в двух случаях.



Согласно свежим корректировкам, если вратарь делает движение вперёд с линии слишком рано и отражает пенальти, 11-метровый удар должен быть однозначно перебит. При этом в таких эпизодах VAR также обязан вмешиваться, если судья действий голкипера не увидел. Правило уже применяется на международном уровне. Цель его актуализации в Бундеслиге заключается в том, чтобы избежать различных трактовок и интерпретаций в будущем.

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