Адиев: скорейшего возвращения российского спорта в Европу не жду. Положение усугубляется
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев высказался о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.
«Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьёвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещё усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участие на чемпионате Европы 2024 года.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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