Адиев: скорейшего возвращения российского спорта в Европу не жду. Положение усугубляется

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев высказался о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.

«Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьёвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещё усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участие на чемпионате Европы 2024 года.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.