Украинский журналист: на пресс-конференции у Петракова сплошная паника и истерика

Украинский журналист Роберто Моралес прокомментировал поведение главного тренера сборной Украины Александра Петракова после матча заключительного тура Лиги наций со сборной Шотландии (0:0).

«Здесь, в первую очередь, ответ сам для себя должен дать Петраков. Потому что после игры он находился в очень нервном состоянии. Он сам должен для себя решить – нужно ли ему это.

Эти жесты… Крест, который он показывал Кларку уже после поединка. Я так понимаю, это как-то намекало на завершение.

И все, что было на послематчевой пресс-конференции – сплошная паника и истерика. У каждого случаются свои моменты срывов, здесь он должен сам ответить в первую очередь», — приводит слова Моралеса FanDay.

После матча Петраков был раздражён вопросом о том, продлит ли ассоциация футбола с ним контракт.