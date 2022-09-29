Украинский журналист: на пресс-конференции у Петракова сплошная паника и истерика

Украинский журналист Роберто Моралес прокомментировал поведение главного тренера сборной Украины Александра Петракова после матча заключительного тура Лиги наций со сборной Шотландии (0:0).
«Здесь, в первую очередь, ответ сам для себя должен дать Петраков. Потому что после игры он находился в очень нервном состоянии. Он сам должен для себя решить – нужно ли ему это.
Эти жесты… Крест, который он показывал Кларку уже после поединка. Я так понимаю, это как-то намекало на завершение.
И все, что было на послематчевой пресс-конференции – сплошная паника и истерика. У каждого случаются свои моменты срывов, здесь он должен сам ответить в первую очередь», — приводит слова Моралеса FanDay.
После матча Петраков был раздражён вопросом о том, продлит ли ассоциация футбола с ним контракт.
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