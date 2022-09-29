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Месуту Озилу предстоит операция. Он не сможет играть три месяца

Месуту Озилу предстоит операция. Он не сможет играть три месяца
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Полузащитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Месут Озил пропустит около трёх месяцев из-за оперативного вмешательства. Об этом рассказал президент клуба Гёксел Гюмюшдаг.

«Для нас большое удовольствие иметь в наличии такого игрока, как Озил. Однако у Месута уже долгое время были проблемы со спиной. По этой причине он провёл в этом сезоне на поле только 10-15 минут. Было принято решение провести операцию, чтобы решить проблему. Месут не поможет нам в течение примерно трёх месяцев после вмешательства. А дальше, я думаю, он внесёт большой вклад в наши победы. Озил – наша гордость», — приводит слова Гюмюшдага издание Fanatik.

На самом деле Месут в текущем сезоне провёл в игре 21 минуту. Он дебютировал за «Истанбул Башакшехир», выйдя на замену в матче чемпионата Турции с «Кайсериспором» (10 минут), затем – в квалификации Лиги конференций с «Антверпеном» (3 минуты) и в матче группового раунда с «Фиорентиной» (8 минут).

Озил перешёл в «Истанбул Башакшехир» 14 июля. Ранее он был игроком «Фенербахче», в составе которого в сезоне-2021/2022 принял участие в 26 матчах во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также за свою карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.

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