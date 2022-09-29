«Челси» включился в борьбу за Джуда Беллингема
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Лондонский «Челси» намерен приобрести полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает The Telegraph.
По информации издания, лондонский клуб всерьёз заинтересован в приобретении молодого таланта.
Ранее же сообщалось, что игроком интересуются «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
19-летний Джуд Беллингем стал игроком дортмундской «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 16 матчей.
Новость по темеРайс: Беллингем — будущее английского футбола
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