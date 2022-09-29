«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса» в 2023 году

Английский «Тоттенхэм» хочет выкупить у итальянского «Ювентуса» форварда Деяна Кулушевски в конце сезона-2022/23, сообщает Daily Mail. В данный момент игрок выступает за «шпор» на правах аренды.



По информации источника, руководство английской команды впечатлилось результатами, которые показывает Деян в составе нового клуба и планирует завершить переход футболиста на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» следующим летом на постоянной основе.



«Шпоры» будут обязаны выкупить футболиста у туринцев за € 35 млн, если 22-летний форвард примет участие как минимум в 20 матчах АПЛ в нынешнем сезоне, а команда с Северного Лондона выйдет в Лигу чемпионов.



Если подопечные Антонио Конте не финишируют по итогам сезона в первой четвёрке чемпионата Англии, то они все равно будут иметь возможность выкупа шведского игрока.



«Тоттенхэм» арендовал Кулушевски у «Ювентуса» в январе 2022 года до конца июня 2023 года. В этом сезоне у нападающего 1 гол и 3 ассиста в 9 играх за английскую команду.

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