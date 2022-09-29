«Милану» предлагали подписать Криштиану Роналду летом 2022 года

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно мог перейти в стан «Милана».



По информации The Sun, ряд крупнейших европейских клубов отказались подписать контракт с 37-летним португальцем, несмотря на то, что его агент Хорхе Мендес ведет переговоры с клубами, которые выступают в Лиге чемпионов, о возможном переходе футболиста.



Как утверждает источник, Мендес предлагал «россонери» возможность подписать Роналду на последних этапах закрытия летнего трансферного окна. Представитель знаменитого игрока даже пытался добиться трансфера форварда итальянской команды Рафаэла Леау в «ПСЖ» и «Челси» для того, чтобы освободить место для Роналду в «Милане». Однако Леау продолжил свои выступления за миланцев, а Роналду остался в стане «красных дьяволов».



37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии забил один гол в 10 стартовых матчах сезона. Единственный раз форвард отправил мяч в сетку ворот соперника в матче 2-го тура Лиги Европы. Тогда спортсмен огорчил вратаря молдавского «Шерифа».

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