Билялетдинов получил повестку, «Оренбург» обыграл «Динамо» в Кубке. Главное к утру

Экс-игроку столичного «Локомотива» Динияру Билялетдинову пришла повестка из военкомата, «Оренбург» совершил камбэк в матче со столичным Динамо» в Фонбет Кубке России, бывший директор «Чертаново» Николай Ларин приговорён к трём годам колонии общего режима за мошенничество. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1.Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

2. «Динамо» проиграло «Оренбургу», ведя 2:0 к 82-й минуте.

3. Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к 3 годам лишения свободы за мошенничество.

4. «Локомотив» благодаря покеру Педриньо и трём голевым передачам Миранчука разгромил «Химки».

5. СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1.

6. Стало известно, когда объявят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой.

7. Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Сочи» в матче Кубка России.

8. Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ».

9. Вяльбе отреагировала на решение Норвегии бойкотировать заседание FIS из-за допуска россиян.



10. «Вы должны уехать сейчас». МИД Канады сделало заявление своим хоккеистам в России.