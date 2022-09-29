Билялетдинов получил повестку, «Оренбург» обыграл «Динамо» в Кубке. Главное к утру

Экс-игроку столичного «Локомотива» Динияру Билялетдинову пришла повестка из военкомата, «Оренбург» совершил камбэк в матче со столичным Динамо» в Фонбет Кубке России, бывший директор «Чертаново» Николай Ларин приговорён к трём годам колонии общего режима за мошенничество. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1.Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.
2. «Динамо» проиграло «Оренбургу», ведя 2:0 к 82-й минуте.
3. Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к 3 годам лишения свободы за мошенничество.
4. «Локомотив» благодаря покеру Педриньо и трём голевым передачам Миранчука разгромил «Химки».
5. СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1.
6. Стало известно, когда объявят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой.
7. Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Сочи» в матче Кубка России.
8. Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «ПСЖ».
9. Вяльбе отреагировала на решение Норвегии бойкотировать заседание FIS из-за допуска россиян.
10. «Вы должны уехать сейчас». МИД Канады сделало заявление своим хоккеистам в России.
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