Гарри Магуайр может пропустить матч с «Манчестер Сити» из-за травмы

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рискует пропустить игру Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По информации издания, защитник получил повреждение в игре за сборную Англии в матче Лиги наций со сборной Германии. Игрок может не попасть даже в заявку команды.
Магуайр оставался на стадионе «Уэмбли» в течение двух часов после матча с Германией (3:3). Как сообщает Mirror, защитник хотел поговорить с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, чтобы обсудить свою игру. Магуайр допустил две результативные ошибки. В результате англичанина вновь подвергли серьёзной критике.
В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» в шести матчах набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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