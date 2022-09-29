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Магомед Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Магомед Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Идёт ли во вред РПЛ доминирование «Зенита»? Здесь можно по-разному смотреть. С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны: что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными? У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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