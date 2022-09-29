«Ему всё ещё нужно время». Салихамиджич рассказал об адаптации Мане в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением об адаптации форварда Садио Мане в мюнхенском клубе.
«Садио всё ещё нужно немного времени. Ему нужно привыкнуть к Бундеслиге, но он это сделает. Я знаю, каково это присоединиться к новой команде, в другом городе, в другой стране, с другой футбольной культурой. Садио всё ещё находится в этом процессе. Скоро всё станет для него более привычным, и мы увидим его прежнего на поле.
Я регулярно разговариваю с ним, но также даю ему свободу. Он должен организовать себя так, чтобы ему было комфортно в Мюнхене. Садио — один из лучших игроков в мире. Он будет показывать очень хорошую игру, а мы получим от этого много позитива», — цитирует Салихамиджича Sport Bild.
30-летний сенегалец в текущем сезоне провёл 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забив пять голов.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
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