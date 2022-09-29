Мойесу грозит увольнение из «Вест Хэма». Ему дали пять матчей на исправление ситуации

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть занимаемую должность, сообщает The Telegraph. По информации источника, руководство клуба дало наставнику пять матчей на исправление ситуации. На старте сезона команда расположилась на 18-м месте в турнирной таблице.



В ближайших матчах английской Премьер-лиги «молотобойцы» сыграют с «Вулверхэмптоном», «Фулхэмом», «Саутгемптоном», «Ливерпулем» и «Борнмутом». Параллельно «Вест Хэм» выступает в Лиге конференций, где выиграл оба стартовых матча.



Напомним, 17 сентября в 8-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» принимал «Вест Хэм». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «ирисок». В качестве главного арбитра на встрече работал Майкл Оливер. К перерыву на матчи сборных «Эвертон» набрал семь очков (13-е место), а «Вест Хэм» — четыре очка (18-е место). После паузы на матчи национальных команд в Премьер-лиге «ириски» сыграют с «Саутгемптоном», а «молотобойцы» — с «Вулверхэмптоном».

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