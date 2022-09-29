O Jogo: «Ливерпуль» заинтересован в юном полузащитнике «Бенфики». Отступные — € 120 млн

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, сообщает O Jogo.



Отмечается, что в контракте 21-летнего футболиста есть пункт об отступных, которые составляют € 120 млн. «Ливерпуль» не хочет выплачивать такую сумму и собирается дождаться лета 2023 года, когда начнёт переговоры с «Бенфикой» о возможном переходе игрока. Сам Фернандес также хочет остаться в клубе до конца сезона. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года.



В текущем сезоне аргентинец провёл 13 матчей, в которых отличился тремя голами. Ранее полузащитник дебютировал за национальную сборную, проведя 26 минут в матче с Гондурасом (3:0) и 34 минуты в игре с Ямайкой (3:0).



Отметим, что летом 2022 года «Ливерпуль» приобрёл из Бенфики нападающего Дарвина Нуньеса за € 75 млн (€ 100 млн с учётом бонусов).

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