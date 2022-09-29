Магомед Адиев рассказал, как люди из России просят помочь им в Казахстане
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, как люди из России просят помочь им в переезде.
«Из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта — дзюдо, теннис, ММА. Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?» У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь помочь людям. Не понаслышке знаю, что такое СВО (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата») — сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».
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