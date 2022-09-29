Тьерри Анри: VAR убивает всю радость от игры

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о том, что VAR негативно сказывается на развитии футбола. Он отметил, что существование системы мешает получать удовольствие от игры.
«Ты забил гол и даже не знаешь, можно ли праздновать. Можно ли прыгнуть от счастья? Можно ли порадоваться? Или праздновать не стоит? VAR убивает всю радость от игры», – цитирует Анри L’Équipe.
Напомним, лучшие годы карьеры форвард провел в «Арсенале», с которым стал двукратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также Анри дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и является рекордсменом «Арсенала» по забитым мячам. Кроме того, с «Монако» он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а с «Барселоной» выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
- 29 сентября 2022
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