Тьерри Анри: VAR убивает всю радость от игры

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о том, что VAR негативно сказывается на развитии футбола. Он отметил, что существование системы мешает получать удовольствие от игры.



«Ты забил гол и даже не знаешь, можно ли праздновать. Можно ли прыгнуть от счастья? Можно ли порадоваться? Или праздновать не стоит? VAR убивает всю радость от игры», – цитирует Анри L’Équipe.



Напомним, лучшие годы карьеры форвард провел в «Арсенале», с которым стал двукратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также Анри дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и является рекордсменом «Арсенала» по забитым мячам. Кроме того, с «Монако» он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а с «Барселоной» выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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