Победа на последних минутах — в видеообзоре матча Кубка России «Краснодар» — «Пари НН»

«Краснодар» переиграл «Пари Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Примечательно, что оба гола «быков» были забиты на последних минутах игры.
Видеообзор матча «Краснодар» — «Пари НН»:
На 85-й минуте встречи счёт открыл колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба, а уже через две минуты преимущество упрочил нигериец Олакунле Олусегун.
«Краснодар» набрал семь очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы A. Вторым идёт московский «Локомотив» (пять очков). «Пари Нижний Новгород» — на третьей строчке с пятью баллами. Замыкают группу «Химки» (один балл).
На выходных также пройдёт 11-й тур Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 2 октября, «Пари НН» встретится с московским «Спартаком» у себя дома. На следующий день в Самаре пройдёт матч «Краснодара», который сыграет с «Крыльями Советов».
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