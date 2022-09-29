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AS: «Реал» хочет купить у «Сити» Канселу летом 2023 года, а Холанда — летом 2024-го

AS: «Реал» хочет купить у «Сити» Канселу летом 2023 года, а Холанда — летом 2024-го
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Мадридский «Реал» хочет купить футболистов «Манчестер Сити» Жоау Канселу и Эрлинга Холанда, сообщает AS.

Отмечается, что испанский клуб хочет купить Канселу летом 2023 года, а Холанда — летом 2024-го. К этому моменту начнут действовать отступные за норвежца в размере € 180 млн, прописанные в контракте с «Манчестер Сити».

Сообщается, что Канселу уже знает об интересе «Реала» и с радостью согласится подписать контракт с клубом. Его приблизительная трансферная цена составит от € 40 до 50 млн.

В текущем сезоне 28-летний португалец провёл 10 матчей, забив один гол и отдал три результативные передачи. 22-летний Холанд также сыграл в десяти встречах, отметившись 14 забитыми мячами и одним голевым пасом.

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